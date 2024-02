Wer wird König nach Charles?

Seit September 2022 singen die Britinnen und Briten nicht mehr „God save the queen“, sondern „God save the king“. Momentan darf Charles Philip Arthur George als König den Titel „ihre Majestät“ für sich in Anspruch nehmen. Er ist auf seine verstorbene Mutter Queen Elisabeth II. gefolgt. Auch seine Ehefrau darf sich „Queen“ nennen. Sie trägt den Titel „Queen Consort“, also Königsgemahlin. Das hatte Elisabeth noch vor ihrem Tod regeln lassen.

Nun ist der 75-jährige Charles an Krebs erkrankt. Das wurde am Montag bekannt. Ein Schock für viele, denen die Monarchie auf der Insel am Herzen liegt. Wer aber würde auf König Charles III. folgen? Ein Überblick:

Prinz William ist Thronfolger

Hinter seinem Vater Charles steht dessen Sohn Prinz William an erster Stelle in der Thronfolge. Umfragen vor einigen Jahren zeigten sogar, die Briten hätten es lieber gehabt, wenn Charles seinem ältesten Sohn den Thron überließe. Dem „Prinz of Wales“ tatsächlich den Vortritt zu lassen, war offenbar keine ernsthafte Option.

Prinz Harry steht „nur“ an Nummer Fünf

An zweiter Stelle steht Williams Erstgeborener Sohn George, es folgen seine Geschwister Charlotte und Louis. Erst nach ihnen wäre ihr Onkel, Prinz Harry, der Herzog von Sussex, dran. Er hatte sich in den vergangenen Jahren gemeinsam mit seiner Frau Meghan Markle aber mehr und mehr vom Königshaus entfernt. Die beiden wohnen inzwischen in den USA und haben dort eine Familie gegründet.

Harrys Sohn Archie Mountbatten-Windsor steht an Nummer sechs der Thronfolge, seine Schwester Lilibet Diana dahinter. Nach ihnen wäre der Familienzweig unter Prinz Andrew – der Zweitgeborene von Queen Elisabeth, und König Charles’ Bruder – dran. Er hat zwei Töchter, Beatrice und Eugenie, die wiederum jeweils ein Kind haben: Sienna Elizabeth und August. Die Thronfolge der Windsors setzt sich fort mit Prinz Edward (drittes Kind von Queen Elisabeth) und dessen Nachkommen sowie Prinzessin Anne und deren Kindern.

Die Thronfolge im Einzelnen:

William Arthur Louis (ältester Sohn von Charles III.) George Alexander Louis (ältester Sohn von William) Charlotte Elizabeth Diana (zweitältestes Kind von William) Louis Arthur Charles (jüngstes Kind von William) Henry Charles Albert David (jüngster Sohn von Charles III.) Archie Harrison (ältester Sohn von Henry) Lillibet Diana (jüngstes Kind von Henry) Andrew Albert Christian Edward (zweiter Sohn von Elisabeth II.) Beatrice Elizabeth Mary (älteste Tochter von Andrew) Sienna Elizabeth (Tochter von Beatrice) Eugenie Victoria Helena (jüngste Tochter von Andrew) August Philip Hawke Brooksbank (Sohn von Eugenie) Edward Antony Richard Louis (jüngster Sohn von Elisabeth II.) James Alexander Philip Theo (Sohn von Edward) Louise Alice Elizabeth Mary (Tochter von Edward) Anne Elizabeth Alice Louise (Tochter von Elisabeth II.) Peter Mark Andrew (Sohn von Anne) Savannah Anne Kathleen (älteste Tochter von Peter) Isla Elizabeth (jüngste Tochter von Peter) Zara Anne Elizabeth (Tochter von Anne) Mia Grace Tindall (älteste Tochter von Zara) Lena Elizabeth (jüngste Tochter von Zara) Lucas Philip Tindall (Sohn von Zara)

Die Titel der einzelnen Anspruchsberechtigten auf die englische Krone hat das Königshaus hier zusammengefasst.

Wie ist die Thronfolge geregelt?

Die Britische Thronfolge ist strikt geregelt, und zwar „Act of Settlement“, den das Parlament im Jahr 1701 erließ. Er war Folge von fast zwei Jahrhundert andauernder Unruhen und einem Bürgerkrieg. Das Gesetz legt fest, dass ausschließlich Protestanten (Angehörige der anglikanischen Kirche) auf dem englischen Thron sitzen dürfen. Katholiken sind ausgeschlossen.

Im Jahr 2015 wurde der „Act of Settlement“ modernisiert, es wurde für mehr Gleichberechtigung gesorgt. Zuvor waren nur männliche Erben berechtigt, den Thron zu besteigen. Das gilt nun nicht mehr, die Thronfolge ist geschlechterunabhängig. Ausschlaggebend ist nur noch die Reihenfolge der Geburt. Diese Regelung gilt für alle nach dem 28. Oktober 2011 geborenen potenziellen Nachfolger. Mit der Änderung wurde der Stammbaum der Windsors kräftig durcheinandergewirbelt, wenn man so möchte.

Ein Anrecht auf die Krone haben alle noch lebenden, nicht ausgeschlossenen, protestantischen Nachkommen von Sophie von Hannover, der einzige überlebenden protestantische Verwandten des englischen Königshauses im Jahr 1701, als der Act of Settlement erlassen wurde, der bis heute gilt.