1 Was war die Ursache für den Brand in Mosbach? Foto: dpa/Marco Priebe

Am Montag kommt es zu einem Großbrand in einem Einkaufscenter in Mosbach. An dem Tag wurden Arbeiten am Dach durchgeführt. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen vier Dachdecker.









Nach dem Großbrand mit Millionenschaden in einem Mosbacher Einkaufscenter im Neckar-Odenwald-Kreis hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen vier Dachdecker aufgenommen. Diese hätten am Tag des Brandes Arbeiten auf dem Dach durchgeführt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag sagte. Es werde wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Was genau vorgefallen war und ob die Männer ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben, gelte es nun zu prüfen. Zwei der Männer seien bereits namentlich bekannt. Die Dachdecker gehören zu einem Betrieb, der als Subunternehmen für die Arbeiten engagiert wurde. Zuerst berichtete der SWR.