Feuerwehr nach Großbrand in Mosbach noch vor Ort

Feuer in Supermarkt

1 Das Feuer war am Montagnachmittag in einem Supermarkt ausgebrochen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Nach dem Großbrand in Mosbach am Montagnachmittag ist die Feuerwehr für Nachlöscharbeiten noch immer vor Ort.









Nach dem Großbrand in Mosbach am Montagnachmittag ist die Feuerwehr für Nachlöscharbeiten immer noch vor Ort. Es könne sein, dass es noch vereinzelte Glutnester gibt, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Informationen zur Schadenshöhe und zur Brandursache gibt es weiterhin nicht.