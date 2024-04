Stall in Ofterdingen steht in Flammen

9 Mehr als 100 Rettungskräfte waren in Ofterdingen im Einsatz. Foto: Jessica Müller

Wegen eines Großbrandes in Ofterdingen sind am Mittwochmorgen zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern an. Anwohner werden wegen Rauchentwicklung gewarnt.









Link kopiert



Mehr als 100 Rettungskräfte sind am Mittwochmorgen bei einem Großbrand in Ofterdingen im Einsatz. Gegen 6.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte im Landkreis Tübingen alarmiert. Gemeldet wurde eine auffällige Rauchentwicklung in einem landwirtschaftlichen Betrieb.