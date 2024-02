1 Atemwegserkrankungen haben im Februar Konjunktur. (Symbolfoto) Foto: nyul - stock.adobe.com

Nach der Fasnet ist es es ein übliches Bild: Husten, Schnupfen, Heiserkeit, wohin man blickt. Gefühlt sind in diesem Jahr mehr Personen betroffen. Spiegelt sich das in den Zahlen wieder? Und ist es Corona, die Influenza oder doch „nur“ eine Erkältung?









Wenn die Fasnet vorbei ist, erwischt es nicht nur im Kreis Rottweil so manchen, der während der närrischen Tage unterwegs war – so auch in diesem Jahr.