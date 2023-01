1 Aus neun mach sieben – zwei Mitglieder des Vereinsbeirats legen ihre Ämter nieder. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Im Vereinsbeirat des VfB Stuttgart sind zwei Mitglieder zurückgetreten. Das Gremium besteht aktuell nur noch aus sieben Personen.















Link kopiert

Unmittelbar vor dem Restart der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr, Liveticker) herrscht beim VfB Stuttgart vereinspolitisch große Unruhe. Nach Informationen unserer Redaktion haben Susanne Schosser und Martin Bizer ihren sofortigen Rücktritt aus dem Vereinsbeirat erklärt. Darüber wurden das Präsidium und der Vereinsbeirat an diesem Dienstag informiert.

Schosser und Bizer, die auf der Mitgliederversammlung im Sommer 2021 in den Vereinsbeirat gewählt wurden, äußern in ihren Erklärungen unter anderem Kritik an der Gremienarbeit sowie an der mangelnden Transparenz im Verein.

Unsere Empfehlung für Sie Streit zwischen Vogt und Riethmüller Der tiefe Riss im Präsidium des VfB Stuttgart Das Verhältnis zwischen dem Vereinschef Claus Vogt und seinem Präsidiumskollegen Christian Riethmüller ist zerrüttet. Wie liefern die Hintergründe zum Streit.

Hintergrund sind die ständigen Konflikte in den Gremien des VfB e.V. Zuletzt ging es dabei vor allem um die möglichen Satzungsverstöße der Vereinsbeiräte André Bühler und Marc Nicolai Schlecht – aber nicht nur. Am vergangenen Wochenende auf der Gremienklausur der Stuttgarter kam es in diesem Zusammenhang zu erneuten Diskussionen und Kontroversen.

Weitere Informationen dazu und die Aussagen der zurückgetretenen Vereinsbeiräte lesen Sie in Kürze.