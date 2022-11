6 Aus ruhmreichen Tagen: Anija Gräfin Orlowska-Nolte mit Heinz Erhardt in ihrem Düsseldorfer „Theater an der Berliner Allee“ in den 1970er-Jahren. (Archiv) Foto: Keystone

Nach fünf gemeinsamen Jahren auf der Bühne und im Bett ersticht der Schauspielschüler Klaus G. 1992 seine 42 Jahre ältere Geliebte Anija Gräfin Orlowska-Nolte - ausgerechnet in Balingen. Vorausgegangen war ein Beziehungswirrwarr, mit dem keiner der beiden auf Dauer leben konnte.















Ihr Tod war so außergewöhnlich wie ihr schillerndes Leben. Die 69-jährige Anna Nolte, Künstlername Anija Gräfin Orlowska-Nolte, starb am frühen Morgen des 28. August 1992 in ihrer Wohnung in der Eyachstraße in Balingen (Zollernalbkreis). Sie wurde mit einem Obstmesser erstochen. Der Täter war ihr ehemaliger Schauspielschüler und langjähriger Geliebter Klaus G. Der war damals 27 Jahre alt und stellte sich unmittelbar nach dem verhängnisvollen Streit und der Tat selber der Polizei.