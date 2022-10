1 Statt der typischen Google-Suche taucht bei der Suchmaschine aktuell eine Zeichnung des Historikers Mostafa El-Abbadi auf. Foto: Screenshot/Google

Der Historiker Mostafa El-Abbadi wäre am 10. Oktober 94. Jahre alt geworden. Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte er wohl nun wegen eines Google-Doodles bekommen. Doch wer war der Mann eigentlich?















Mit einem Doodle ehrt Google den ägyptischen Historiker Mostafa El-Abbadi. Er wäre am Montag 94 Jahre alt geworden. El-Abbadi war maßgeblich am Wiederaufbau der alten Bibliothek von Alexandria beteiligt. Entsprechend passend zeigt Google statt dem typischen Logo den Historiker bei seiner vermutlichen Lieblingsbeschäftigung: beim Schmökern in Büchern.

Geboren wurde er 1928 in Kairo, als junger Mann studierte er griechisch-römische Geschichte an der Universität von Alexandria und machte seinen Master und Doktor an der Londoner Cambridge University. Seit seinem Studium soll er sich für die alte Bibliothek interessiert haben, schriebt das Goethe-Institut in einem Eintrag über ihn.

Das Besondere an der antiken Bibliothek

Die Bibliothek von Alexandria war die bedeutendste antike Bibliothek. Anfang des 3. Jahrhunderts v. Christus soll sie entstanden sein. „Die alte Bibliothek von Alexandria ist nicht so einzigartig, weil sie die erste ihrer Art war. Andere gab es noch vor ihr. Sondern weil sie die einzige Bibliothek ihrer Zeit war, die wirklich universell war“, schrieb der Hisoriker El-Abbadi.

Nach seinem Abschluss in London kehrt der Historiker Ende der 60er Jahre nach Ägypten zurück, wo er feststellt, dass sich die Bibliotheken in Ägypten aufgehört haben zu entwickeln. Doch die Chancen für Investitionen standen damals nicht gut, Ägypten befand sich im Krieg.

Die Anerkennung für seinen Einsatz bliebt aus

Der Historiker ließ aber nicht locker. Viele Jahre später sprach El-Abbadi die UNESCO, die damals vergleichbare Projekte realisierte an, es kam zu erfolgreichen Verhandlungen. Im Jahr 1988 wurde der Grundstein gelegt, im Jahr 2000 wurde das Bauwerk vollendet.

Die Anerkennung seines Einsatzes von El-Abbadi bliebt allerdings aus. Der Professor wurde zur Eröffnung 2002 nicht eingeladen, die damalige Regierung unter Hosni Mubarak betrachtete die Gründung der neuen Bibliothek als ihre Leistung, so das Goethe-Institut.

Am 13. Februar 2017 starb der Historiker in Alexandria.