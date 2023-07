Alpenüberquerung per Seilbahn Erste Seilbahn über die Alpen kann starten

In 90 Minuten mit der Seilbahn über die Alpen: Was nach einem futuristischen Roman von Jules Verne klingt, wird am 1. Juli Realität. Die neue Seilbahn Matterhorn Alpine Crossing verbindet quer über Walliser Alpen Zermatt in der Schweiz mit Cervinia in Italien.