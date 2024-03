1 Auf Umwegen haben die einstigen Grundschulkameraden Peter und Lisi Katona als Erwachsene wieder zusammengefunden und vor 50 Jahren geheiratet. Foto: Horst Schweizer

Ihre Goldene Hochzeit – ausgerechnet am Karfreitag – wollten sie in Ruhe feiern: Peter und Elisabeth Katona sind seit 50 Jahren verheiratet.









Seit vier Jahrzehnten engagieren sich Peter und Elisabeth Katona ehrenamtlich in der Kommunalpolitik und der katholischen Kirchengemeinde. Viel länger jedoch kennen sie sich schon: „Ein Leben lang“, berichten sie, und zwar seit der Schulzeit im damaligen Jugoslawien. In der dortigen deutschen Gemeinde Filipovo wurde Peter Katona wurde am 3. Oktober 1944 geboren, wuchs mit sechs Brüder und zwei Schwestern auf. Am 27. September im selben Jahr erblickte Elisabeth Schreiber das Licht der Welt; sie hatte einen Bruder und eine Schwester. Beide besuchten zusammen die erste Klasse. Doch 1952 wanderte die Familie Schreiber nach Österreich aus, wo eine ihrer Töchter lebte. Elisabeth – sie legt Wert darauf, „Lisi“ genannt zu werden – wurde dort Kinderkrankenschwester und ging mit 27 Jahren als Kindermädchen zum Ehepaar Rodenstock nach München, das Verwandte in Lautlingen hatte.