In Locherhof hat eine neue Fahrschule eröffnet. Der Bürgermeister gratulierte.

Michael Schneider aus Sulgen hat sich den Traum der Selbstständigkeit erfüllt und in der Mariazeller Straße 3 in Locherhof „Michi’s Fahrschule“ eröffnet.

Fünf Jahre Erfahrung

Als gelernter Fahrlehrer bringt er fünfjährige Erfahrung mit und bildet in den Klassen B und BE aus. Die Theoriekurse dauern sieben Werktage, jeden Monat neu. Das „All-in-Paket“ mit Sehtest, Erste-Hilfe-Kurs und Passbild gibt es in den Räumen seiner Fahrschule.

Weitere Infos unter 07403/9 20 03 00 oder info@michis-fahrschule.com