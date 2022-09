3 Ein Mann war mit seinem elektrischen Rollstuhl auf einem Fuß- und Radweg in Schwenningen verunglückt und im Neckar gelandet. Foto: Eich

Einen glücklichen Ausgang nahm ein ungewöhnlicher Unfall am Montagmittag in Schwenningen. Ein Rollstuhlfahrer war in den Neckar geraten und verletzte sich dabei leicht.















VS-Schwenningen – Die geringen Niederschläge und die damit verbundenen niedrigen Wasserstände in den Gewässern derzeit haben einige negative Auswirkungen, im Falle eines Unfalls verhinderten sie jedoch einen möglicherweise schwerwiegenden Unfall. Was war passiert?

Gegen 11.30 Uhr war der Fahrer eines elektrischen Rollstuhls auf einem kombinierten Geh- und Radweg zwischen Burgstraße und Alter Herdstraße unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von dem Weg ab und fuhr geradeaus in das Flussbett des Neckars. Passanten alarmierten daraufhin die Rettungskräfte, die mit dem Stichwort „Person im Wasser“ an den Unfallort eilten.

Rollstuhl kippt nicht um

Dort stellte sich heraus, dass die Lage glücklicherweise weniger dramatisch war. Der Rollstuhl kippte wohl auch dank des niedrigen Wasserstands nicht um, die Gefahr für den Fahrer hielt sich daher in Grenzen. Er wurde ersten Angaben zufolge nur leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen der Johanniter ins Klinikum.

Derweil kümmerte sich die Feuerwehr um die Bergung des Rollstuhls. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte.