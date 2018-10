Glatten Pfeifer kann das Bier schon mal kaltstellen

Internetverbindung tot

Spannende Frage dürfte sein, wie hoch die Wahlbeteiligung ausfällt, wenn es lediglich darum geht, den Amtsinhaber zu bestätigen. Je höher die Beteiligung, desto mehr Rückenwind für den Bürgermeister. Außerdem gilt sie als Barometer dafür, wie zufrieden die Bürger mit ihrem Gemeindeoberhaupt sind. Pfeifer tritt zum dritten Mal an. Bei der ersten Wiederwahl 2010 gaben 47 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, was als Zeichen dafür gelten mag, dass die Welt in der Schwarzwaldgemeinde für einen Bürgermeister noch in Ordnung ist.

Das Ergebnis soll im Rathaus bekannt gegeben werden. Im Anschluss folgt eine Wahlparty. Die lässt sich in dieser Konstellation gut vorbereiten. Was geplant ist, dazu sagt der Hauptamtsleiter nichts: "Das ist Sache des Bürgermeisters und der Vereine." Auch der Termin für die Amtseinsetzung steht bereits. Dazu gibt es am 18. Dezember eine festliche Sitzung des Gemeinderats.