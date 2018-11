Glatten Blutspender geehrt

Blutspenderehrennadeln in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl bekamen Ingrid Matosevic und Dietmar Kurz für jeweils 75 Blutspenden. Die Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und Spendenzahl 25 ging an Lore Birk. Die Blutspenderehrennadel in Gold für zehn Spenden bekamen Anita Koch, Kathrin Pfau, Philipp Haab, Marcel Hayer und Alexander Schroh. Neben den Ehrennadeln und Urkunden vom DRK bekamen die Geehrten von der Gemeinde ein Glas Honig.