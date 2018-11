Glatten Auch "’s Mariele" hat ihren Platz

Glatten. Der Kalender 2019 ist eine Neuauflage des ersten Wandkalenders, der anlässlich der 1250-Jahr Feier von Glatten herausgegebenen wurde und der aus historischen Aufnahmen aus Glatten, Böffingen und Neuneck bestand. Da dieser Kalender in der Bevölkerung so großen Beifall fand und nach einer Fortsetzung gefragt worden war, hat sich die Gemeindeverwaltung nun entschlossen, eine Serienauflage zu starten. Sie trägt den Titel "Heimatfeste in der Geschichte unserer Gemeinde".

Bilder rufen liebenswerte Momente ins Gedächtnis

Wie Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer ausführte, sollen dadurch schöne und liebenswerte Erinnerungen ins Gedächtnis gerufen werden. "Erinnerungen, die eben nicht nur auf historischen Bildern alter Gebäude basieren, sondern vor allem auch Erinnerungen an Menschen, die man kennt oder an die man sich vielleicht gerne mal wieder erinnert", so Pfeifer.