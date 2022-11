Fußgänger findet in St. Georgen gefährliche Tierköder

Glassplitter in Wurstscheiben

1 Gefährliche Tierköder hat ein Unbekannter bei St. Georgen ausgelegt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Maurizio Gambarini

Ein Spaziergänger hat am Donnerstagabend bei den Außenanlagen des Tennisplatzes "Im Hochwald" bei St. Georgen mehrere Wurstscheiben gefunden, die offensichtlich mit Glassplittern gespickt waren.















St. Georgen - Der Mann entsorgte die gefährlichen Köder und verständigte tags darauf die Polizei.

Immer wieder werden solche Tierköder gefunden, weshalb die Polizei Tierhalter warnt und darauf hinweist, bei Spaziergängen ihre Tiere an die Leine zu nehmen und auf solche Köder zu achten. Diese sollten jedoch nicht entsorgt, sondern bei der Polizei vorbeigebracht werden, da sie möglicherweise Rückschlüsse auf den Täter ermöglichen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die am Donnerstag Verdächtiges im Bereich des Tennisplatzes in St. Georgen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07724/94950-0 an die Polizei zu wenden.