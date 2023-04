1 Glasfaser – trotz Netzausbau bleiben in Feckenhausen manche außen vor. Foto: Kneffel

In Feckenhausen erfolgt derzeit der Breitbandausbau mit Fördermitteln von Bund und Land. Dabei zeigt die Telekom Mut zur Lücke, wie der Fall von Josef Sauter zeigt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Josef Sauter fühlt sich in die 80er zurückversetzt. Jene Zeit, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte und Motorola die ersten massentauglichen Handys auf den Markt brachte. YouTube und „Alexa“ hätten damals keine Chance gehabt – die Geschwindigkeiten im Netz waren lahm, verglichen mit den heutigen Anforderungen an einen Anschluss geradezu mittelalterlich. Wer ein bisschen ab vom Schuss wohnt, kennt das auch heute noch – so wie der ehemalige Feckenhausener Ortsvorsteher Josef Sauter. An manchen Tagen verkümmert sein Anschluss zu Übertragungsraten von sieben MBit pro Sekunde und weniger.