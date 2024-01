1 Die Polizei Konstanz berichtete von etwa 30 bis 40 witterungsbedingten Unfällen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Jan Eifert

Glatte Straßen halten am Dienstagmorgen die Polizei und Rettungskräfte im südlichen Baden-Württemberg auf Trab. Unter anderem kippt ein Lastwagen um.









Am frühen Dienstagmorgen hat es viele Glatteisunfälle im südlichen Baden-Württemberg gegeben. Menschen seien nur leicht verletzt worden – in den meisten Fällen sei es bei Blechschäden geblieben, so die Polizei.