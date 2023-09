Ausstellung und Geselligkeit ist am kommenden Wochenende in Friesenheim geboten: Vom 15. bis 17. September gehen die 42. Nova und das Bürgerfest über die Bühne. Schwerpunktthema dieses Jahr sind Arbeitsplätze in unterschiedlichen Branchen.

Ein großes Festwochenende steht der Bevölkerung vom 15. bis 17. September bevor. Gewerbe, Jobs, Handel, Kunst, jede Menge Kulinarisches und Unterhaltung erwarten die Besucher zum Bürgerfest, zur Nova, zur Kunstausstellung und zum Bauernmarkt. Ein großes Angebot an Geselligkeit wird die Gäste in Friesenheim erwarten.

Von Freitag bis Sonntag wird die Gemeinde zum Dreh und Angelpunkt der Geselligkeit und zum Marktplatz für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Jobs in unterschiedlichen Branchen werden vorgestellt und potenzielle Bewerber können sich direkt an den Ständen informieren. Abgeholt werden die Besucher mit dem Nova-Bähnle, das auch in diesem Jahr seine gewohnte Tour fahren wird. Kinder sollen ebenfalls nicht zu kurz kommen.

„Zur Nova erwarten wir 37 Aussteller, so viele wie schon lange nicht mehr“, erklärt Mark Arnold von der Werbegemeinschaft Friesenheim beim Pressegespräch. Die Besucher werden über einen 130 Meter langen roten Teppich zu den Ausstellern begleitet. „Erwartet werden darf auch eine besondere Hallengestaltung“, betont Julia Markstahler vom Vorstand.

Schwerpunkt sind Arbeitsplätze

Gezeigt werden soll die Nova in bewährter Form mit Ausstellern wie beispielsweise „Bürg Bodenbeläge“, die schon seit 41 Jahren dabei sind. Schwerpunktthema in diesem Jahr sind Arbeitsplätze in unterschiedlichen Branchen. Optisch seien diese Stände auf einem Flyer gesondert markiert. Das Rahmenprogramm auf der Bühne beschränkt sich am Samstag auf eine Leinwand, über die Firmen mit Stellenausschreibungen werben. Im Nebenraum werden Fachvorträge rund um Leistungen beim Arbeitgeber, ein Fachvortrag zum Thema Wasseraufbereitung, zum Berufsbild Softwareentwickler oder zur beruflichen Zukunft im Network Marketing angeboten. Am Sonntagnachmittag gehört die Bühne ab 15 Uhr einer Brautmodenschau.

Die Verantwortlichen freuen sich auf die 42. Nova. Foto: Bohnert-Seidel

„Immer wieder spiegelt die Nova den Zeitgeist wider – war es in der frühen Vergangenheit das Bestreben der vielen Einzelhändler, ihr vielfältiges Angebot im besten Licht zu präsentieren, sind heute Mister Amazon und Zalando allgegenwärtig“, wirft Charlotte Schubnell, erste Bürgermeisterstellvertreterin und Ehrenmitglied in der Werbegemeinschaft ein. Die Anforderungen heute seien andere, was das Organisationsteam zur Nova erkannt habe. Zum neuen Motto „Nova Job“, zählen in bewährter Weise langjährige Aussteller, die auch in diesem Jahr dabei sein werden.

Handgemachtes wird beim Sternenbergmarkt geboten

Ohne diese treuen Aussteller wäre die Nova ohnehin längst Geschichte. Die Erfolgsgeschichte der Nova, die am dritten Samstag im September an den Start gehe, speise sich aus dem Mut zur Veränderung der Aktiven der Werbegemeinschaft Friesenheim, so der Tenor bei dem Pressegespräch.

Untrennbar mit der Nova verbunden ist auch der Sternenbergmarkt auf dem Außengelände. „Denn nur mit dem Marktrecht ist am Sonntag auch ein Verkauf möglich“, erklärt Schubnell. Erwartet werden hier 33 Aussteller, die Handgemachtes, Kreatives und Kulinarisches im Angebot haben. Aber auch den Kleinsten gebührt beim Kinderflohmarkt ein großer Auftritt. Die erste Bürgermeisterstellvertreterin betonte gegenüber dem Vorstand der Werbegemeinschaft: „Sie haben sich selbst übertroffen.“

Nova gibt es seit 1981

Im Jahr 1981 wurde die erste Nova in der Sternenberghalle organisiert. Sie ist ein fester Bestandteil des jährlichen Veranstaltungskalenders in Friesenheim. Nur Im Corona-Jahr 2020 wurde die Nova ausgesetzt und 2021 in einer digitalen Version angeboten. In diesem Jahr findet die 42. Ausgabe statt.