1 Thomas Geiger nimmt den Einladungsflyer zur „Nova Job“ von Charlotte Schubnell entgegen. Foto: Bohner-Seidel/Bohnert-Seidel

Die Werbegemeinschaft Friesenheim richtet in diesem Jahr mit ihrer „Nova“ den Fokus auf das Thema Ausbildung und Berufsmesse. Lokal und regional will sie dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Die Planungen für September laufen bereits.









Fachkräfte und Auszubildende verzweifelt gesucht: Die Werbegemeinschaft Friesenheim will Firmen und ihre künftigen Arbeitnehmer und Auszubildenden zusammenbringen. „Nova Job“ heißt das neue Format der Werbegemeinschaft, mit dem sie in diesem Jahr eine Plattform bieten will für Handel, Handwerk, Dienstleistung und Industrie. Die Not eines Defizits an Fachkräften in nahezu allen Branchen liege für Mark Arnold, Mitglied im Vorstand der Werbegemeinschaft Friesenheim, auf der Hand. Erste Flyer für die „Berufs- und Ausbildungsmesse“ sind gedruckt.

Mit riesigen Plakaten wird teilweise von Unternehmen um Mitarbeiter und Azubis geworben. „Wichtig ist das persönliche Gespräch, das gemeinsame Kennenlernen, vielleicht besser auf neutralem Boden wie ihn die Nova präsentiert“, erklärt Arnold auf Nachfrage der Lahrer Zeitung. Die „Nova Job“ sei im Grunde nur ein Arbeitstitel, den unterschiedliche Firmen und Branchen mit ihren Ständen mit Leben füllen werden.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer treffen sich: „Meet and greet“ – die Nova als arrangiertes Treffen und Begegnung, vielleicht nicht unbedingt mit einer berühmten Persönlichkeit, aber mit dem künftigen Arbeitgeber oder Ausbildungsbetrieb. Oft reiche nur ein kurzes, ungezwungenes und vor allem persönliches Gespräch, um festzustellen, ob Menschen zueinander finden. Wenn die Chemie stimme, die fachlichen Voraussetzungen gegeben seien brauche es kaum mehrerer Worte. In diesem Jahr ist die Werbegemeinschaft bereits mittendrin in der Bewerbung der „Nova Job.“

Mehrere Unternehmen wurden bereits eingeladen

Druckfrisch überreichte Charlotte Schubnell im Namen des Vorstands der Werbegemeinschaft Friesenheim Informationsflyer an 26 Unternehmen, die sich auf der Berufeschau an der Realschule und Werkrealschule vorgestellt haben. Persönlich von Schubnell, die seit 45 Jahren an der Seite der Werbegemeinschaft steht, wurden die Unternehmen und Einrichtungen eingeladen, sich im September auf der „Nova Job“ zu präsentieren. Die Werbegemeinschaft bleibt nach wie vor eine Leistungsschau für Gewerbe und Dienstleistung, aber sie möchte noch stärker die Industrie mit ins Boot holen.

Seit mehr als 40 Jahren ist die Nova ein Besuchermagnet in Friesenheim in der Sternenberghalle. Die Werbegemeinschaft Friesenheim richtet in diesem Jahr erstmals ihren Fokus auf das Thema Ausbildung und Berufsmesse. „Seit Jahren beklagen Unternehmen den Fachkräftemangel“, erklärt Mark Arnold.

Die Nova ist eine Begegnungsstätte, ein Ort an dem Handel, Gewerbe, Industrie und Einrichtungen zusammenkommen. Einen neuen Weg eingeschlagen hat die Nova bereits im Jahr 2021, als keine Präsenz-Messe möglich war und die „Nova Digital“ aus der Taufe gehoben wurde. In Kurzfilmen haben sich Unternehmen präsentiert. Die Filme lassen sich über die die Homepage www.werbegemeinschaft-friesenheim.de weiterhin abrufen.

Die Ansprechpartner

Fragen zur neuen Messe lassen sich am besten per E-Mail an info@werbegmeinschaft-friesenheim.de stellen. Ansprechpartner sind Mark Arnold unter Telefon 0160/90 7172 97 und Matthias Geiger unter Telefon 0151/1 08 36 62. Die „Nova Job“ findet in diesem Jahr am 16. und 17. September statt.