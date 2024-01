1 Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und sperrten das Gebiet ab. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Donnerstagvormittag gab es einen großen Polizeieinsatz in Montabaur in Rheinland-Pfalz. Bei einer Gewalttat in einem Wohngebiet starben drei Menschen.









Bei einer Gewalttat in einem Wohngebiet in Montabaur sind nach Angaben der Polizei drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Einsatzkräfte entdeckten den mutmaßlichen Täter schwer verletzt, nachdem sie das Gebäude betreten hatten, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Es gebe keine Bedrohungslage mehr.