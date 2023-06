Am Freitagabend war nicht viel mit Metaverse: Etliche Dienste des Mutterkonzerns Meta mit Sitz in Kalifornien weisen Fehlfunktionen auf, darunter WhatsApp, Instagram und Facebook. Bei dem Dienst allestörungen.de melden Tausende Nutzer in Deutschland, dass sie ihre Apps gar nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzen können. Besonders stark schien WhatsApp betroffen zu sein. Die Zahl der Störmeldungen Schoss kurz nach 21 Uhr in die Höhe, ist inzwischen aber bei den meisten der Dienste wieder rückläufig.

Problem wohl nicht nur in Deutschland

Auch auf der Konkurrenzplattform Twitter melden User Probleme mit den Meta-Diensten. Viele Beiträge sind englischsprachig, was dafür spricht, dass die Probleme nicht nur in Deutschland auftreten.

Eine offizielle Stellungnahme des Tech-Konzerns steht unterdessen immer noch noch aus, weshalb sich über Ursache, Ausmaß und Dauer der Störungen gegenwärtig nur spekulieren lässt. Wir aktualisieren diesen Text, sobald es einen neuen Stand zu vermelden gibt (letzte Aktualisierung: 16. Juni, 22.30 Uhr).