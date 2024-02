Gewalt in Hirrlingen: Mann zerschlägt Autoscheibe mit Kopf seiner Freundin

1 Ein 29-Jähriger hat den Kopf seiner Freundin so stark auf die Windschutzscheibe eines Autos geschlagen, dass diese zersplitterte. Foto: Евгений Вершинин - stock.adobe.com

Ein Bild aus Gewalt, toxischer Beziehung, Stalking-Vorwürfen und Todesangst zeigt sich im Prozess gegen einen 29-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung am Amtsgericht Rottenburg.









Der Angeklagte gibt schon zu Anfang zu: Die Vorwürfe in der Anklageschrift stimmen. Im Juni vergangenen Jahres geriet er alkoholisiert früh morgens im Auto in Hirrlingen mit seiner damaligen Freundin in Streit, warf ihr Handy gegen ihr vorgeschädigtes Knie und fragte sie: „Hast du nun Angst?“ Seine 23-jährige Ex-Freundin, berichtet als Nebenklägerin, er habe sie beleidigt, bis sie sagte: „Das, was du mir sagst, bist zu selbst.“