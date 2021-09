Das 60-jährige Betriebsjubiläum feiert die Familie Bossenmaier am kommenden Wochenende, an

Das 60-jährige Betriebsjubiläum feiert die Familie Bossenmaier am kommenden Wochenende, an dem zeitgleich in Altensteig der verkaufsoffene Sonntag stattfindet.

Neues Bistro ersetzt das frühere Gasthaus Rose

Neben der Geschäftsöffnung in der Bahnhofstraße schließt sich für den Getränkehandel zum Jubiläum ein Kreis und ein großer Wunsch geht in Erfüllung. Im Zuge der Stadtkernsanierung entstand das Neubauprojekt in der Rosenstraße, die Wiedererrichtung des nach 400 Jahren abgerissenen Gebäudes der ehemaligen "Rose" durch Beatrix Bossenmaier-Theurer und ihren Mann Jörg Theurer. Die neue Rose wurde ganz im Sinne des ehemaligen Gasthauses wieder aufgebaut und beherbergt im Erdgeschoss ein Bistro, das demnächst offiziell eröffnet wird. Mit einem Tag der offenen Tür startet das Bistro Rose in der Rosenstraße 26 sanft in sein neues Dasein. Die Gäste dürfen sich am Sonntag, 19. September auf einen Frühschoppen, ein Weißwurstfrühstück und zwei bis drei weitere kleinere Gerichte freuen. Und es gibt an diesem Tag Kaffee und Kuchen im neuen Tagesbistro.

Die üblicherweise am Altensteiger verkaufsoffenen Sonntag stattfindende und bei den Gästen beliebte Herbstweinprobe mit zehn Probierständen im Abholmarkt kann in diesem Jahr coronabedingt nicht wie gewohnt durchgeführt werden.

Jubiläumswochenende mit vielen Angeboten

Stattdessen laden im Außenbereich beim Getränkegroßhandel zwei Ausschankwagen mit Weinspezialitäten aus Württemberg und Baden ein. Robbys Pizzaofen kreiert dazu frische Pizza.

Während des Jubiläumswochenendes, von Freitag, 17. bis Sonntag, 19. September dürfen sich die Kunden auf zahlreiche Angebote freuen. Sie reichen von klassischen Aktionspreisen über verschiedene Zugaben zu Getränkekisten bis hin zu Probeflaschen von neuen Produkten oder Angebotspreisen. Außerdem gibt es – wie gewohnt – am verkaufsoffenen Sonntag auf alle Weinkäufe zehn Prozent Preisnachlass. Dieses Angebot gilt auch für Bestellungen und Weine, die im Laufe der sich anschließenden Woche abgeholt werden.