Zu dem Unfall kam es laut Polizeibericht am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr auf dem Zubringer der B 27 auf Höhe der Anschlussstelle "Donaueschingen-Süd".

Ein 68-jähriger Mitsubishi-Fahrer wollte vom Zubringer Allmendshofen auf die B 27 auffahren. Beim Überfahren einer Brücke verlor der Fahrer wegen plötzlich auftretender, gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Auto.

Lesen Sie auch

Das Fahrzeug prallte zunächst gegen die rechte Leitplanke, durchfuhr einen Grünstreifen und kam schließlich auf der B 27 an der Mittelleitplanke zum Stehen.

Mann stirbt in Klinik an den Folgen seiner Erkrankung

Der Rettungsdienst brachte den Fahrer, der sich in einem kritischen Gesundheitszustand befand, sofort in eine Klinik. Dort starb der 68-Jährige noch am Abend an den Folgen seiner Erkrankung. Seine 65-jährige Beifahrerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die Polizei musste die B 27 für die Unfallaufnahme und Bergung des beschädigten Autos für rund eine Stunde komplett sperren.