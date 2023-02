1 Stephan Schmidt lässt auch gerne Kinder mitreiten. Für das Rössle ist das kein Problem. Foto: Schmidt

’ goht dagega – in unserer Serie „Gesichter der Fasnet“ stellen wir stadtbekannte Akteure vor, die das Oberndorfer Brauchtum lebendig halten. Einer von ihnen ist Stephan Schmidt, der seit 40 Jahren beim Narrensprung als Rössle-Reiter unterwegs ist.









Stephan Schmidt erinnert sich noch gerne an seinen ersten Narrensprung als Rössle-Reiter zurück. „Ich war wahnsinnig aufgeregt, aber auch mächtig stolz“, sagt der 58-Jährige. An diesem Tag ging für ihn auch ein Traum in Erfüllung.