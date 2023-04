Zwei Kandidatinnen haben in der am Donnerstagabend ausgestrahlten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ von Heidi Klum den Laufpass bekommen.

Wer wird „Germany’s Next Topmodel“? Diese Frage wird erst im Finale der TV-Castingshow Mitte Juni beantwortet. Doch das Feld der Anwärterinnen wird kleiner. In der am Donnerstagabend ausgestrahlten ProSieben-Sendung von Heidi Klum sind nun wieder zwei Kandidatinnen rausgefolgen.

Getroffen hat es dieses Mal Studentin Cassy und Best-Ager-Kandidatin Marielena. Die 23 Jahre alte Tanzlehrerin aus Hamburg und die 53 Jahre alte Flugbegleiterin aus Frankfurt/Main bekamen beide den Laufpass. Besonders Cassy musste sich von Klum und den beiden anderen Juroren - Designer Kilian Kerner und Modejournalistin Anna dello Russo - harte Kritik anhören, die von übertriebenen Gesten bis zu schlängelndem Gang auf dem Laufsteg reichte. Zuvor hatten die Kandidatinnen auf einem Catwalk laufen müssen, dessen Boden aus einem riesigen Bällebad bestand. Für die meisten Teilnehmerinnen war die Übung ein Graus. „Ich bin natürlich total traurig. Aber das Schönste ist, dass ich so tolle Freunde gefunden habe“, tröstete sich Cassy.

Auch Marielena kam bei dem Jurorentrio nicht gut an. Dello Russo bezeichnete ihren Stil als nicht zeitgemäß für 2023. Kerner erinnerte an alte Erlebnisse in dieser Staffel: „Das Casting ist mir im Kopf geblieben, weil es so lustig war.“ Das war leider kein Kompliment. „Ich habe auf ein Wunder gewartet“, sagte Marielena kleinlaut. Zum Abschied zeigte sie sich gefasst: „Ich habe eine Menge gelernt, ich habe eine Menge erlebt. Das ist für mich kein Weltuntergang.“