1 In seinem Hopfengarten fühlt sich Philipp Schumpp sichtlich wohl. Foto: Siegmeier

Dolce Vita – in den heißesten Wochen des Jahres gönnen sich viele eine Schaffenspause und genießen. In unseren Sommergeschichten gibt Philipp Schumpp diesmal Einblicke in seine große Leidenschaft: Das Bierbrauen.















Zimmern/Rottweil - Das richtige Bier ist für Philipp Schumpp Garant für einen gelungenen Sommerabend in seinem Hopfengarten. In unseren Sommergeschichten erzählt der 31-jährige Brauer so manche Anekdote über sein Handwerk. Sommer, Sonne.