Geldgeschäfte in Schömberg: Die Volksbank hat jetzt doch wieder einen Schalterbetrieb

1 In der Volksbank in Schömberg gibt es jetzt wieder einen Schalterbetrieb. Foto: Thomas Fritsch

Im vergangenen Jahr hat die Volksbank pur in ihrer Filiale in Schömberg den Videoservice eingeführt. Einen Schalterbetrieb gab es danach einige Zeit nicht. Das hat sich mittlerweile wieder geändert. Was ist der Grund?









Die Volksbank pur führte den Videoservice deshalb ein, damit sich die Mitarbeiter in der Filiale auf das Beratergeschäft konzentrieren können. In Zeiten von Inflation und wirtschaftlichen Krisen wird Beratung immer wichtiger. Der neue Service ist für die einst an Schaltern erledigten Dienstleistungen gedacht – zum Beispiel das Abgeben einer Überweisung. Der jeweilige Kunde geht in eine Kabine, macht die Tür hinter sich zu und drückt auf einen Knopf. Auf dem Bildschirm erscheint ein Mitarbeiter der Volksbank und hilft dem Kunden bei seinem Anliegen. Josef Schreiner, Regionalmarktdirektor der Volksbank pur für die Filialen in Schömberg, Calmbach, Büchenbronn und Dillweißenstein gab im November des vergangenen Jahres bei einem Gespräch mit unserer Redaktion zu bedenken, dass die Arbeit am Schalter ohnehin immer weniger geworden sei. Beim Videoservice seien die Mitarbeiter durchgehend von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Schreiner räumte seinerzeit jedoch ein, dass gerade ältere Menschen Angst vor dem Videoservice gehabt hätten.