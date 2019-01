Geislingen Vorerst nur ein Termin

Geislingen (wus). Einen verkaufsoffenen Sonntag in Geislingen wird es in diesem Jahr am 31. März von 13 bis 17 Uhr geben. Nach dem die Veranstaltung im vergangenen Herbst wegen fehlender Beteiligung der Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins weitgehend ausgefallen war, hat der HGV nur diesen einen Termin beantragt.