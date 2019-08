Geislingen Tuningtreffen erfreut sich großer Beliebtheit

Die Bandbreite sowohl der Fahrzeuge als auch der Besonderheiten war bemerkenswert. So waren als Lackierungen die Comicfigur "Hulk" und die Hauptfigur "Kratos" aus dem Videospiel "God Of War" zu entdecken. Andere Tuningfreude setzten auf einen noblen Innenraum oder auf aufgemotzte Stereoanlagen mit Bass lastigen Subwoofern. Oder es ist ihr ganzer Stolz, wenn der eigene Bolide die Lautstärke eines Düsenjägers erreicht, so bei der Crew von Royal Madness Racing; dann ist das nichts für empfindliche Ohren.

Und wer wollte, durfte in einem Driftfahrzeug Probe sitzen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte DJ Jan.