Geislingen Tanzpaar räumt drei Landestitel ab

In den zusammengelegten Altersklassen 5-7 M-Reihe-Hobby Lateintanz gelang es dem Tanzpaar, sich den Turniersieg und damit die Landesmeisterschaft zu sichern. Damit qualifizierten sich Daut/Friedrich für die nächsthöhere Leistungsklasse Rising-Star.

Fehlerfreie Runden

Mit einer fehlerfreien Vor- und Hauptrunde in dieser Klasse wurden sie ebenfalls Erste. Nun konnten sie zum ersten Mal in der höchsten Leistungsklasse, der Supa-League, starten. In dieser Gruppe werden nicht nur die üblichen Einzeltänze Cha Cha Cha, Rumba, Jive und Samba getanzt, sondern auch Paso Doble, den schwierigsten Lateintanz. Das Tanzpaar errang den zweiten Platz und wurde wiederum Landesmeister, da das erstplatzierte Tanzpaar nicht aus Baden Württemberg stammte.