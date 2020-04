Geislingen Senior in Altenheim mit Coronavirus infiziert

Infektionskette konnte nicht zurückverfolgt werden

Er war getestet worden, weil er Beschwerden zeigte, berichtet der Pressesprecher der Stiftung, Harald Blocher. Wie der Mann sich angesteckt hatte sei unklar, es habe keine Infektionskette zurückverfolgt werden können. Nachdem der Corona-Test positiv ausgefallen war, wurde der Heimbewohner bereits vor zweieinhalb Wochen ins Zollernalb-Klinikum gebracht. Ihm geht es inzwischen wieder gut.

Er ist bislang der Einzige in der Froschstraße 6 mit dem Virus geblieben. Inzwischen sind alle 30 Bewohner und 37 Mitarbeiterinnen negativ getestet worden. Es hat sich bei dem Erkrankten also niemand angesteckt.

Situation blieb unter Kontrolle

Den Pflegekräften spricht Blocher ein großes Lob aus: "Sie arbeiten rund um die Uhr" und "leisten eine wahnsinnige Qualität". Allgemein sei man seitens der Stiftung St. Franziskus gut vorbereitet gewesen: Seit Anfang März gibt es bereits einen Krisenstab, früh wurden Organisation und Infrastruktur der Situation angepasst.

Als die ersten Infektionsfälle kamen, blieb die Situation in den Einrichtungen daher unter Kontrolle: "Aktuell lassen sich die Infektionsherde noch gut einkreisen. So können die richtigen Maßnahmen umgesetzt und fundierte Entscheidungen getroffen werden", sagt Boris Strehle, der Leiter des Aufgabenfelds Altenhilfe.

Bis vergangene Woche waren drei an Covid-19 Erkrankte aus Einrichtungen der Stiftung St. Franziskus in Krankenhäuser gebracht worden. Ein Tuttlinger Senior ist an der Viruserkrankung inzwischen gestorben.

Zehn Heimbewohner mit weniger schwerem Verlauf der Infektion werden in einer von der Stiftung eingerichteten Corona-Quarantäne-Station in Tuttlingen betreut. In Villingen-Schwenningen soll in Kürze eine weitere Station mit 15 Plätzen öffnen. Genutzt werden dafür die derzeit geschlossenen Räume der Tagespflege.

Die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn hat rund 2300 Mitarbeiterinnen an 30 Standorten und betreut ambulant sowie in Pflegeeinrichtungen rund 6000 Klienten.

Weitere Informationen: www.stiftung-st-franziskus.de