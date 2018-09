Geislingen Schlüsselübergabe im Orga-Team

Geislingen. Bereits seit 1982 lädt der Geislinger Hobbyclub alle zwei Jahre Kreative aus den drei Stadtteilen ein, ihre kunsthandwerklichen Arbeiten auszustellen. Von Sonntag, 28. Oktober, bis Freitag, 2. November, wird die Hobbykunstausstellung in diesem Jahr im Bürgerhaus "Harmonie" zu sehen sein.

Im Gegensatz zu den vergangenen Malen geht es in diesem Jahr erst am Sonntag los. Dadurch erhalten die Aussteller Zeit, in Ruhe ihre Stände und Exponate aufzubauen.

Den Veranstaltungsort hat die Ausstellung in den vergangenen 36 Jahren mehrfach gewechselt: Nach dem Start im Feuerwehrgerätehaus fand sie auch in der TSV-Halle und lange in der Schlossparkschule statt. Seit 2014 ist sie in der "Harmonie" zuhause. "Jetzt hat es mehr Flair, mehr Atmosphäre", finden die Organisatorinnen: "Warmes Holz statt kalter Betonwände" bilde vom Gewölbekeller bis unters Dach die passende Umgebung für die Künstlerarbeiten.