Geislingen Narrenzunft richtet Ringtreffen aus

Doch ein Ringtreffen sei immer schön, findet Geitlinger. Vor allem, weil man dabei viele Leute treffe, die man oft seit vielen Jahren kenne. Nicht zuletzt dies mache das Wort "Freundschaft" im "Narrenfreundschaftsring" aus.

Insgesamt sind 39 Zünfte und Gruppen für den Umzug angemeldet. Nur wenige Wagen seien dabei, vor allem Laufgruppen, sagt der Geislinger Zunftmeister. Und fast jede habe eine eigene Musikkapelle dabei.

Parallel zum Umzug wird ein großes Narrendorf organisiert: Auf dem Schloss- und Festplatz sowie in der Umgebung werden Narren und Hexen aus der Stadt sowie Vereine, DRK und Feuerwehr Zelte und Stände zur Bewirtung aufstellen. Entlang der Umzugsstrecke sollen zahlreiche Besenwirtschaften sowie weitere Stände und Zelte auf die Besucher warten.

Organisiert wird die ganze Veranstaltung vom Zunftrat sowie einer Reihe weiterer Helfer mit verschiedenen Aufgabenbereichen. Glücklicherweise könne die Zunft auf breite Unterstützung zählen: Beim Aufbau, für die Beschilderung, beim Ausschank oder als Ordner beim Umzug sei am Sonntag, 21. Januar, jeder gefordert.

Auch finanziell stehe man nicht alleine da: Mehrere Sponsoren helfen, die Ausgaben für Orden, Empfänge, GEMA-Gebühren und Versicherungen zu stemmen. Allein mit dem Verkauf der Zuschauerbändel (Preis: drei Euro) ginge das nicht.

Mit dem Ringtreffen sowie dem Jubiläumsumzug hat die kurze Fasnet in Geislingen insgesamt vier Höhepunkte: Am Freitag und Samstag zuvor finden die Showtanz-Darbietungen statt. Die Prunksitzung ist am Samstag, 3. Februar, in der Schlossparkhalle. Und der bunte Umzug mit vielen freien Geislinger Gruppen und Kameradschaften ist am Samstag, 10. Februar.

Allein in diesem Jahr sind 15 neue Schopflaweible und zehn Belzrutscher neu zur Geislinger Narrenzunft gekommen. Damit zählt diese etwa 50 Narren im Häs der Schopflaweible, 40 Spandalen und mehr als 400 Belzrutscher.

Aus dieser großen Zahl seien bei Umzügen mitunter mehr als 200 Geislinger Narren auf der Straße, freut sich Zunftmeister Geitlinger: Ein Zeichen dafür, dass die Fasnet in Geislingen auch künftig stark bleiben wird.