Geislingen Lagerfeuer und weihnachtliche Musik

Geislingen. Der Markt bot unter anderem Strick- und Häkelsachen für Kinder, Teelichter in verzierten Holzschalen, Tannenbaumschmuck oder auch Adventskränze, die die Kinder mit ihren Eltern selbst herstellen konnten. Im Herzen des Markts flackerte ein Lagerfeuer, das zum gemütlichen Zusammensitzen einlud, und an dem nach Lust und Laune gegrillt wurde. Weihnachtliche Musik war die perfekte Umrahmung und sorgte für eine zauberhafte Atmosphäre.

Zudem gab es viele spannende Angebote für die Kinder, ein Gehege mit Kaninchen zum Streicheln und Bastelstände, bei denen Kreativität und Geschick gefragt war. Für das leibliche Wohl war ebenso gesorgt. Die Erzieherinnen boten den Gästen neben einem deftigen Mittagstisch auch selbst gebackene Kuchen und Plätzchen.

Am späten Nachmittag bildete ein Fackellauf den krönenden Abschluss. Die vielen Kinder marschierten mit flackernden Lichtern und leuchtenden Augen in Richtung Stadt, wo die Veranstaltung schließlich ihr Ende fand. "Der Fackellauf markierte ein stimmiges Ende eines zauberhaften Nachmittags", kommentierte Katja Ruoff, Leiterin der Kindertagesstätte Pusteblume und des Waldkindergartens, das Ende der Veranstaltung. "Die Idee zum Zaubermarkt kam spontan", berichtet Jana Rominger, eine der Erzieherinnen des Waldkindergartens am Geislinger Schopflenwald. Von da an sei alles ganz flott gegangen. Zur Realisierung des Projekts hätten besonders die Eltern beigetragen, die sich für die vielen Arbeitsdienste gemeldet hätten.