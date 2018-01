Geislingen Kindergarten und Schule kooperieren miteinander

Viele Projekte

Insgesamt drei Gruppen werden in der Kindertagesstätte Regenbogen betreut: die Regenbogenzwerge, die Regentropfen und die Sonnenstrahlen, hielt Schick fest. Der Kindergarten sei zu etwa 80 Prozent ausgelastet. In 2017 hätten sich die Kinder über einen neuen Innenstrich gefreut. Ein Personal- und Besprechungsraum wurde eingerichtet, der Sandkasten wurde verlegt, und eine Elternecke steht seit dem vergangenen Jahr für die Eltern bereit, die ihre Kinder in der Eingewöhnungszeit begleiten. Ein neues Podest für die Krippenkinder und ein neuer Wickeltisch wurden ebenfalls angeschafft.

Aber nicht nur Sanierungsarbeiten mussten erledigt werden, besonders die Arbeit mit den Kindern und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kindergartenkonzeption standen und stehen auf dem Programm, so die Leiterin weiter. So gibt es viele Projekte, so an Fasching, zu Ostern und an Weihnachten. Das Thema Feuerwehr werde mit den Kindern dieses Jahr näher beleuchtet. Zudem sei eine Teilnahme am Pfingstmarkt geplant. Ein Tag der offenen Tür und ein Sommerfest seien vorgesehen.