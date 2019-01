Geislingen Im Einsatz für die Gemeinschaft

Welte erinnerte an ein Rennen, das ein Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr gewesen war: den VR-Cup mit Anfängerrennen, der zusammen mit dem Radsport-Schlecht-Cup veranstaltet wurde.

Auch das traditionelle Brunnenfest, welches am gleichen Wochenende stattfand, sei wieder ein voller Erfolg gewesen. Bei dieser Gelegenheit wurden auch Rennräder aus der Anfangszeit gezeigt. Beide Veranstaltungen sind auch für 2019 geplant.

Mit dem Geflügelzuchtverein Erlaheim sind die Radfahrer am 1. Mai über Binsdorf zur Maihockete an der Blockhütte bei der Eiche gewandert, welche der Radfahrerverein jährlich an diesem Termin abhält. Auch ein Ausflug ist gemeinsam unternommen worden, dabei wurden Freiburg und Staufen im Breisgau besucht.