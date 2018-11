Geislingen Horrorhaus lehrt das Fürchten

Das Adrenalin schoss durch den Körper, denn nur schemenhaft war zu erkennen, was in den einzelnen Abschnitten auf einen zukam. So wartete in einer Nische etwa der Serienmörder Jason Voorhees aus der Filmreihe "Freitag der 13.", und das Alien, das auf der Leinwand zum ersten Mal vor rund 40 Jahren Jagd auf Sigourney Weaver gemacht hat, tauchte an anderer Stelle aus dem Dunkel auf. Blitzendes Licht machte es zusätzlich schwer, sich zu orientieren. So schärften sich die anderen Sinne, nur um damit den Herzschlag noch weiter in die Höhe zu treiben.

Die Kolpingjugend hatte bei der Umsetzung aus dem Vollen geschöpft, was das Horrorgenre in Film und an Computerspielen hergibt – Halloween 2018 bereits zum vierten Mal. Allerdings war in diesem Jahr die Darstellercrew etwas dezimiert: "Einige sind krank geworden und nicht im Einsatz", verriet Melanie Schlaich, die als tote Braut am Eingang wartete.

Bei allem Grusel achtete die Kolpingjugend auf Sicherheit: Ein Helm war unverzichtbar angesichts der niedrigen Decken und Durchgänge. Auch war der Horrorkeller nichts für Kinder; und Jugendliche unter 16 Jahre durften nur in Begleitung eines Erwachsenen zur Tour. In einer Fotoecke konnte man Erinnerungsbilder mit "Untoten" schießen lassen. Geselligkeit wurde es am Getränkeausschank, wo sich nach der Schreckenstour prima durchatmen ließ.