Geislingen Harte Riffs beim Umsonst & Draußen

Den Auftakt machte am Freitag vor 600 Fans die Gruppe Draconian Remains, im weiteren Verlauf des Abends folgten Circus of Fools und die Geislinger Lokalmatadoren Get Into Gear. Die Stimmung war bestens. Die Newcomer Draconian Remains waren absolut professionell, haben eine hohe Qualität abgeliefert und sind toll angekommen. Die altgedienten Circus of Fools legten mit ihrer bunten Mischung unter anderem aus Theater- und Clowneinlagen eine Hammershow hin. Im Anschluss unterhielten sich die Bandmitglieder im Versorgungszelt mit den Fans. Und Get into Gear waren auch in diesem Jahr wieder richtig gut und ein Treffer.

Nach Anfängen auf dem Balinger Messegelände und einem einjährigen Intermezzo in Hechingen findet das Festival Umsonst & Draußen mittlerweile seit 2009 im Geislinger Gewerbegebiet Weiherle statt. "Das war damals die richtige Entscheidung. Auf dem Messegelände hat sich alles verlaufen und auch in Hechingen war der Platz zu groß", sagt Christoph Arndt, der Vorsitzende des Arbeitskreises Umsonst & Draußen. "Hier in Geislingen gab’s noch nie Probleme mit den Anwohnern wegen des Lärms. Wir finden die Geislinger sehr sympathisch und sind sehr gern in Geislingen", so Arndt weiter.

Nachdem in den Vorjahren verschiedene Musikgenres bedient worden waren, hat sich Umsonst & Draußen mittlerweile von Pop und Punk losgelöst und setzt komplett auf die Metal- und Hardrockschiene. "Früher sind die Fans immer nur wegen einer bestimmten Musikrichtung oder einer bestimmten Gruppe gekommen, haben nichts konsumiert und sind dann schnell wieder gegangen", begründet Konrad Flegr vom Arbeitskreis die Fokussierung auf die härtere Musik.