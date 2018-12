Geislingen Gerade noch rechtzeitig fällt der Schnee

Geislingen. Passenderweise eröffnete das Geislinger Albvereinschörle mit dem alten Weihnachtslied "Leise rieselt der Schnee" dann auch das Adventssingen im Schlosshof. Viele winterlich eingepackte Besucher waren gekommen.

Bürgermeister Oliver Schmid gab einen kurzen Jahresrückblick. Er berichtete von vielen positiven Ereignissen in der Stadt, sei es im Sport, in der Wirtschaft oder im allgemeinen städtischen Leben. Auch die anstehenden Aufgaben der Stadt und alles, was im neuen Jahr auf die Bürger zukommen könnte, sprach das Stadtoberhaupt an.

Das Albvereinschörle unter der Leitung von Anna Pitzer machte im Programm weiter mit den Weihnachtsliedern "Ihr Kinderlein kommet" und "Schneeflöckchen Weißröckchen".