Geislingen Gemeinderat verärgert über Telekom

Für den Ausbau der Backbone-Trasse sind Kosten von 572. 707 Euro errechnet worden. Der Eigenanteil der Stadt würde sich auf 315 .695 Euro belaufen. Ein großer Teil des Backbones zwischen Geislingen und Binsdorf kann laut Gobbo im Rahmen der Neuverlegung der Abwasserdruckleitung von Rosenfeld nach Geislingen mitverlegt werden. Die Anbindung der Schulen, Ortsteile und PoP (Points of Presence oder Knotenpunkte fürs Glasfasernetz) würde bei Gesamtkosten von 486. 737 Euro die Stadt weitere 179 .576 Euro kosten.

Nächste Stufe wäre ein FTTB-Netz (Glasfaser in jedes Gebäude). Dazu werden laut Bürgermeister Oliver Schmid bei Straßenbaumaßnahmen und der Erschließung von Baugebieten Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt. "Völlig überreguliert" nannte Schmid das Antrags-, Genehmigungs- und Förderungsverfahren. Die Politik müsse dies einfacher machen.

Stadt beteiligt sich an Kosten

"Irritiert" zeigte sich Hans-Jürgen Weger, dass in dem Plan des Landratsamts die mit hoher finanzieller Beteiligung der Stadt von der Telekom verlegte Glasfaserleitung ins Binsdorfer Gewerbegebiet nicht auftaucht. Diese sei ihnen nicht bekannt, sagte Gobbo. "Ohne Hilfe der Stadt hätte die Telekom dort keine Leitung verlegt", so Kämmerer Oliver Juriatti. "Völlig hirnrissig" sei das, polterte Weger, nun ein neues Kabel zu verlegen: "Wir geben ein Schweinegeld aus und haben dort eine Leitung mit 50 MB." Die Telekom gebe in der Regel keine Kapazitäten in ihrem Netz frei, sagte Gobbo. Und Bürgermeister Schmid hielt fest: "Die Telekom wird erst dann aktiv, wenn die Kommunen selbst ein Netz bauen."

Wolfgang Pauli machte geltend, dass die Telekom versuche, ihre Kupferkabel so lange wie möglich technisch aufzurüsten. Das sei aber nicht zukunftsfähig. Die relativ niedrige Schwelle von 30 MB verhindere vielerorts eine Förderung für ein schnelleres Netz.

Schlussendlich stimmte der Gemeinderat zu, dass Haushaltsmittel für die Baumaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Ein Betrieb gewerblicher Art soll für den Breitbandausbau gegründet werden. Der Auftrag für die Netzbetreiberausschreibung für Geislingen geht an die Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net und das Landratsamt.