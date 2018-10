Geislingen Geislinger Sänger zeigen ihre Kraft

Bereichert wurde dieser Programmblock durch Lisa Gulde, die den Begleitpart am Flügel übernahm und die Schlossparkhalle in einen klassischen Konzertsaal verwandelte. Auf den temperamentvollen Titel "Zigeunerleben" von Robert Schumann folgte der a-capella-Vortrag "Vorbei sind die Tage der Rosen" von Johannes Menskes, dessen homophoner Satz vom Chor in harmonischem Klang und abgestufter Dynamik gestaltet wurde. Besinnlich vorgetragen wurden die Titel "Abendfriede" und "Waldesgruß" von Josef Gabriel Rheinberger. Zwischen den einzelnen Titeln verlasen Sängerinnen und Sänger des Chores mit schwäbischem Charme Gedichte und Texte von Theodor Fontane, Karl Gerok, Theodor Storm und Hermann Hesse, eingebunden in eine sympathische Moderation. Einen instrumentalen Beitrag lieferte Lisa Gulde mit dem Titel "Oktober" aus Peter Tschaikowskis Klavierzyklus "Die Jahreszeiten" und brachte den melancholisch-kantablen Charakter des Stückes mit hoher Sensibilität bestens zum Ausdruck.