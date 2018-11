Geislingen Feldpostkarten und Soldatenbilder

Geislingen. Seit mehr als einem halben Jahr ist er mit den Vorbereitungen befasst. Die Idee für das Projekt kam ihm, als er beim Tag der Archive Anfang März das große Interesse der Besucher an den Bildern von Soldaten des Ersten Weltkriegs registrierte. Mit Blick auf das Ende des Weltkriegs im November vor 100 Jahren schwebte ihm vor, an alle Gefallenen zu erinnern. In Geislingen waren es 64 von den damals 300 eingezogenen Männern, "und das bei einer damaligen Einwohnerzahl von rund 1960 Einwohnern", hält Koch fest.

Doch die Umsetzung seines Vorhabens war alles andere als einfach. Zwar gibt es im Stadtarchiv ein Verzeichnis über alle Gefallenen, doch eine Ehrenchronik, die so genannte Gebetsbilder von gefallenen Soldaten enthält und die es in vielen Gemeinden gibt, war nicht zu finden, wie Koch bedauert.

Er startete daher regelmäßig Aufrufe in den drei Geislinger Stadtteilen mit der Bitte an die Bewohner, in den Haushalten nach Weltkriegs-Gegenständen zu suchen und vorbeizubringen. Während in Erlaheim und Binsdorf einiges zusammenkam, gab es in Geislingen so gut wie keine Rückmeldungen. Das änderte sich erst, als Koch von Haus zu Haus ging und sein Anliegen vorbrachte. Seither stapeln sich im Stadtarchiv Karten und Kartons, die der Stadtarchivar zusammen mit Gerhard Schmid und Willy Schreiber durchforstet hat.