Geislingen "Fehlende Balance kann zu einer Schieflage führen"

Wenn der "Alltagskram" zu einer ständigen Erschöpfung führe, der Körper zum Lastesel werde, fast keine Zeit für Freunde und Familie übrig bleibe, Freiheit durch totale Abhängigkeit ersetzt werde, sei es Zeit für eine Lebensveränderung.

Um diesen Zeitpunkt und den Schritt in die richtige Richtung zu finden, bedürfe es eines persönlichen Checks, sagte Christoph Wiemann und fragte: "Wer hat in einer leistungsorientierten Gesellschaft den Mut, Schwäche zu zeigen, sich verletzlich zu machen?"

Fragen über Fragen und die Ehrlichkeit, die Antwort auch zu akzeptieren, seien kleine Schritte zur eigenen Metamorphose auf dem Weg zur inneren Balance. Um diese "Selbstfürsorge" zu forcieren bekam am Mittwochabend jeder Gast einen ganzen Fragenkatalog zu den "Säulen im Lebenshaus". Mit einem angeregten Dialog und der Erkenntnis, das Leben aus vielen Perspektiven zu beleuchten, ging der aufschlussreiche Abend zu Ende. Das nächste Männervesper findet am 19. April um 19.30 Uhr im Gasthaus zur Brücke in Geislingen statt.