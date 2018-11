Geislingen Der Plattenspieler hat ausgedient

Geislingen. Mehr als 30 Jahre hat die alte Anlage auf dem Buckel. Bislang beschallen lediglich zwei an der Stirnseite aufgehängte Lautsprecher die Mehrzweckhalle Ganz gleich, ob darin Gymnastik oder ein Konzert stattfindet, Sporttraining oder Weinfest, oder ein Theaterstück gezeigt wird: Halbwegs guten Klang hat man lediglich am "Sweet Spot" – am Mittelkreis.

Mit der alten Anlage verstehe man von den Moderationen bei Konzerten oft fast nichts, berichtete Gemeinderätin Gabi Nurna am Dienstag im Technik-Ausschuss. Es sei daher im Sinne der beiden Musikvereine, dass eine neue gekauft werde – diese müssten sich derzeit mit eigenen Lautsprechern behelfen.

Bevor das Gremium über diese Anschaffung abstimmte, stellte Binsdorfs Ortsvorsteher Hans-Jürgen Weger den Ausschussmitgliedern detailliert vor, was neu kommen soll. Herzstück der Anlage wird ein professionelles, digitales Mischpult des Herstellers Allen & Heath sein. In diesem können bis zu 48 Audio-Signale gebündelt und an die Lautsprecher weitergegeben werden – das würde selbst für aufwändigere Musical-Darbietungen reichen. Der SQ-5-Mixer wird zusammen mit einem CD-Spieler in einen mobilen Rollschrank eingebaut. So kann das Pult gegebenenfalls in die Halle geschoben und der Sound von dort gemischt werden.