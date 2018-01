Geislingen Aufbau für Narrendorf in vollem Gange

Geislingen - Die Vorbereitungen für das Ringtreffen in Geislingen laufen. Am Freitag hieß es anpacken, zahlreiche Helfer waren am Morgen bereits im Einsatz, um das große Narrendorf auf dem Schloss- und Festplatz aufzubauen. In mehreren Zelten und einer Holzhütte können die Besucher und Narren am Sonntag dort feiern. Eine Premiere, auf die sich auch der Zunftmeister Uwe Geitlinger freut.