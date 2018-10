Geislingen "1968 war eine magische Zahl für die Bundesrepublik"

Wagner versorgte die Besucher mit vielen Anekdoten über die damalige Zeit: "1968 war eine magische Zahl für die BRD. Es war das Signet für Aufruhr und Rebellion und der Höhepunkt der Jugendrevolte in der BRD, ein Jahr in dem die Geschichte des Landes eine andere Richtung einschlug."

In jenem Jahr hielten lange Haare, Konsumverweigerung, sexuelle Lockerung, der Konsum von Drogen und antiautoritäre Erziehung Einzug. Mit den Werten der Eltern sollte gebrochen und die ältere Generation dadurch herausgefordert werden. "Die weiteste Verbreitung dieses Denken und Handelns fand in der Rockmusik statt", so Wagner. "Nur manchmal hatte die Musik eine politische Botschaft, meistens war die Musik die Politik." Jazzclubs und subkulturelle Treffs entstanden überall.

Ihren Anfang nahm die Verbreitung der Rockmusik in Baden-Württemberg bereits 1964 mit dem Club Voltaire in Stuttgart. Es dauerte fünf weitere Jahre, bis diese Entwicklung auch im Zollernalbkreis ankam: Am 3. Juli 1969 traten "Joy and the Hit Kids" in Bisingen auf. Weitere Auftritte wie von "Rootless" am 5. Februar 1970 in Geislingen oder von "Kraftwerk" am 20. Juni 1971 in Hechingen folgten.