22-Jährige bei Unfall in Dauchingen schwer verletzt

1 Zwei Verletzte gab es bei einem Unfall in Dauchingen. Symbolbild. Foto: Nicolas Armer/Archiv/dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem VW Crafter ist eine 22-jährige Fahrerin eines Fiat 500 am Donnerstagmorgen zwischen VS-Schwenningen und Dauchingen schwer verletzt worden.















Link kopiert

Dauchingen - Die Fiat-Fahrerin bog von der L 423 nach links auf die Zufahrt zur Bundesstraße 523 ab. Dabei stieß sie mit dem 52-jährigen VW Crafter Fahrer zusammen, der sich auf der L 423 im Gegenverkehr befand und in Richtung Schwenningen fuhr.

Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten kamen mit dem Krankenwagen in eine Klinik. An den Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.

Die Polizei musste die L 423 für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig sperren.