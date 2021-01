Gegen TVB Stuttgart HBW legt in zweiter Hälfte zu

Doch nach dem Seitenwechsel zeigte sich der HBW stark verbessert, die Defensive schnappte sich einen Ball nach dem anderen, und im Angriff drückte die Bürkle-Sieben nun mächtig aufs Tempo. Mit einem 6:1-Start verwandelten die Hausherren den Rückstand in eine 16:14-Führung. In dieser Phase haben wir so gespielt, wie wir uns das vorstellen. So sind wir wieder in die Partie gekommen", so Bürkle. Tatsächlich erzielte der HBW von den sechs Treffern fünf per Gegenstoß. Nach dem 28:18 aber leisteten sich Jona Schoch und Co. eine Schwächephase, verdaddelten im flotten Angriffsspiel einige male. Mit vier Treffern in Serie schoss Patrick Zieker – mit neun Toren bester Schütze der Begegnung – die Gäste mit 22:20 in Front (48.). Die Schlussphase gehörte aber dem HBW, der sich im Prestige-Duell schließlich mit 27:25 durchsetzte.HBW Balingen-Weilstetten: Bozic, Jensen, Ruminsky (1); Zobel (1), Lipovina (4) Kirveliavicius, Thomann (5), Nothdurft (6), Wiederstein, Diebel, Schoch (2), Zintel (3), Scott, Saueressig (4), Heinzelmann (1).